PSG : la justification mystérieuse de Luis Enrique sur Safonov et Chevalier

PSG 1-1 Newcastle

En conférence de presse après le match nul contre Newcastle (1-1), Luis Enrique a tenu à expliquer son choix de titulariser, à la surprise générale, Matvey Safonov dans les cages parisiennes, reléguant ainsi Lucas Chevalier sur le banc. Devant les journalistes, l’entraîneur espagnol n’a pas réellement été bavard sur ce sujet, bottant en touche.

«Pourquoi avoir titularisé Safonov ? Je ne peux rien dire. Quand vous verrez mes décisions, ce sera très clair pour tout le monde. Je n’ai pas de problème à faire de la rotation sur les gardiens, je ne sais pas si je le ferai (à l’avenir, ndlr). Je demande à mes joueurs d’être prêts tout le temps. Je ne sais pas ce que je vais faire», a-t-il déclaré. En tout cas, la gestion des gardiens semble encore être un sujet brûlant dans l’actualité parisienne.

