Manchester United-Southampton : les compositions officielles

Quatre jours après sa contre-performance sur la pelouse de Burnley (1-1), Manchester United reçoit Southampton à Old Trafford dans le cadre de la 25ème journée de Premier League. Sur le banc au coup d'envoi face aux Clarets, Cristiano Ronaldo retrouve une place de titulaire à la pointe de l'attaque des Red Devils, alors que le Français Paul Pogba profite de l'absence de Fred pour enchaîner au milieu.

Du côté des Saints le onze bouge peu, notamment dans la foulée de bonnes prestations face à Manchester City (1-1) et Tottenham (3-2). L'inévitable James Ward-Prowse est bien évidemment aligné d'entrée, tout comme le roc Mohammed Salisu en défense.

Les compositions d'équipes :

Manchester United : De Gea - Dalot, Maguire, Varane, Shaw - Pogba, McTominay - Rashford, Fernandes, Sancho - Ronaldo.

Southampton : Forster - Walker-Peters, Bednarek, Salisu, Perraud - S. Armstrong, Romeu, Ward-Prowse, Elyounoussi - Adams, Broja.

