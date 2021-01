Mercato : l'OM travaille sur deux attaquants

La suite après cette publicité

« Le mercato dernier, il a manqué un neuf de référence. On a fait une erreur avec la position du numéro neuf, en janvier on espère changer cette situation ». En décembre, André Villas-Boas était plutôt clair au sujet du mercato hivernal : l'arrivée d'un attaquant de pointe est fortement envisagée, alors que Luis Henrique ne correspond finalement pas au profil qui était attendu.

Depuis quelques jours, une piste se démarque. Il s'agit d'Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais de 26 ans dont le contrat à Naples expire en juin prochain. Ce samedi, le quotidien La Provence confirme que les Marseillais sont très chauds sur le Polonais, et que la possibilité de le recruter est bien étudiée. D'après différents médias italiens, Naples en attendrait dix millions d'euros, alors que l'Atlético de Madrid est aussi sur le coup pour en faire le remplaçant de Diego Costa.

Laborde, le deuxième nom

Et ça tombe bien, l'OM dispose d'une enveloppe de 8 à 10 millions d'euros pour recruter, ce qui correspond donc plus ou moins au prix du buteur polonais. Des joueurs pourraient également être inclus dans l'opération, pendant que des ventes d'indésirables comme Mitroglou ou Strootman permettraient d'avoir encore un peu plus de marge de manœuvre.

Ce n'est pas tout, puisque toujours selon le média, Pablo Longoria s'est aussi renseigné sur un deuxième joueur, à savoir Gaëtan Laborde. Montpellier, en difficulté, est prêt à le vendre, mais demande un montant un peu plus élevé : 15 millions d'euros. L'OM reste sur le coup et compte bien convaincre le club héraultais de faire baisser ce prix plutôt conséquent en temps de crise. Le joueur plaît d'ailleurs aussi à l'OL, qui ne devrait cependant pas bouger sauf départs. Qui sera l'heureux élu ? Affaire(s) à suivre...