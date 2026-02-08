Real Madrid : Dani Carvajal toujours dans le flou

Dani Carvajal reste un mystère au Real Madrid. Remis de ses blessures au genou, le latéral droit est présent dans les groupes depuis un mois, mais n’a quasiment pas joué en 2026, avec seulement 27 minutes disputées en 9 matchs. Valverde continue de tenir la place d’arrière droit, tandis que Carvajal reste patient et motivé, rappelant sur ses réseaux sociaux : « la patience n’est pas la capacité d’attendre, mais celle de garder une attitude positive pendant l’attente ».

À quelques mois de la fin de son contrat, le joueur formé au club doit désormais retrouver sa place de titulaire pour assurer son avenir au Real Madrid et viser une sélection pour la Coupe du Monde 2026. Son retour pourrait se matérialiser lors du prochain match contre Valence, mais rien n’est encore confirmé selon AS. Malgré l’absence pour blessure de Trent Alexander-Arnold, il ne bénéficie pas de temps de jeu…