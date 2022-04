Real Madrid : Carlo Ancelotti évoque un possible tandem Benzema-Haaland

La suite après cette publicité

Avant de retrouver Chelsea pour assurer sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid prépare déjà son avenir. Alors que la venue de Kylian Mbappé reste évidemment la priorité de la direction madrilène, la possible venue d'Erling Haaland revient souvent dans la presse espagnole. Et si Karim Benzema marche sur l'eau cette saison, son entraîneur, Carlo Ancelotti, n'a pas dit non pour une association de l'ex-Lyonnais avec le Norvégien du Borussia Dortmund.

«Quelle question (rires) (...) Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cela. Mais je peux vous dire que Benzema est un avant-centre moderne. Dans le passé, le neuf se tenait dans la surface et finissait tout ce qui lui tombait sous la main. Karim est ce que le football moderne exige d'un attaquant, la finition, le jeu, le travail défensif, ne pas donner de ballons..... Il est la représentation parfaite de ce que devrait être un avant-centre aujourd'hui.»

Pour Real Madrid - Chelsea, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur la victoire 2-0 du Real Madrid et tentez de remporter 2240 € (cote à 11,20). (cotes soumises à variation)