OM : Pablo Longoria explique pourquoi il ne recrute pas Paul Pogba

L’Olympique de Marseille est en passe de boucler un nouveau mercato copieux sur ce marché hivernal. Ismaël Bennacer est en approche, Amar Dedic a signé, Luiz Felipe aussi, et Amine Gouiri a déjà fait ses premiers pas avec l’équipe lors de l’Olympico dimanche soir. Mais un nom a continué d’enflammer la Canebière au fil des semaines. Celui de Paul Pogba, l’international français, qui a résilié son contrat avec la Juventus il y a quelques semaines, alors que sa suspension prendra fin en mars prochain.

Alors, l’OM a-t-il réellement cherché à recruter Paul Pogba ? Pablo Longoria a d’abord rendu hommage au joueur, sur l’antenne de RMC. «Ecoutez, moi quand je parle de Paul, je parle toujours de quelqu’un que j’apprécie énormément. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus et j’ai un énorme respect pour lui. C’est vrai qu’il y a des circonstances, avec une sanction sportive jusqu’au mois de mars, dans lesquelles il faut chercher à maximiser comment, avec tes ressources économiques à court terme, tu vas bien finir la saison.»

Pablo Longoria ne voulait pas un trop grand changement

Car, vous l’aurez compris, si l’OM a réfléchi à la possibilité d’accueillir le milieu, il a conclu l’hypothèse par un non. Et Pablo Longoria a donné les éléments de réflexion. « C’est plutôt une question de mettre en considération toutes les différentes questions. Quel est l’avantage de porter le choix sur un joueur avec son expérience internationale et son niveau footballistique? En même temps tu dois tenir compte des équilibres à l’intérieur de ton groupe et d’une dynamique sportive. Je n’étais pas très favorable à faire beaucoup de changement dans une dynamique positive. L’important c’est de donner de la continuité à une bonne dynamique sportive, et au même moment tu dois tenir les comptes sur le plan économique »

Equilibres à l’intérieur du groupe, dynamique sportive, les arguments sont lâchés, et laissent entendre que le recrutement de Pogba aurait pu amener plus de difficultés qu’autre chose à Roberto De Zerbi. Rappelons que l’international français est libre de tout contrat, et qu’il pourrait être recruté plus tard, en cas de blessure par exemple. Longoria a en tout cas mis fin à l’un des rêves des supporters phocéens.