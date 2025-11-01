Nice : l’amertume de Yehvann Diouf après la défaite sur le gong à Paris

Yehvann Diouf et les Aiglons peuvent être déçus. Alors que l’OGC Nice a longtemps cru repartir du Parc des Princes avec le point du nul, le Paris Saint-Germain s’est emparé de la victoire dans les ultimes secondes du match, sur une tête de Gonçalo Ramos. Le gardien niçois, auteur d’une superbe prestation et désigné Homme du match par la Rédaction FM, a exprimé sa déception au micro de beIN Sports à l’issue de ce match.

La suite après cette publicité

« Forcément dégouté, ça se joue à 20 secondes. Même pas, parce que je crois qu’ils font même pas l’engagement quand l’arbitre siffle. Donc, ouais, dégoûté. On est sur plusieurs bons matchs. Il ne faut pas s’arrêter à cette défaite contre Paris. C’est un match dans la saison. Ce n’est pas ce qui va la définir. Maintenant, on va avoir deux matchs importants (contre Fribourg, en Europa League, puis à Metz, en championnat), la semaine prochaine. Là, on va essayer de digérer la défaite, de comprendre et de revoir le but qu’on a concédé. Et après, il faut avancer, on n’a pas le choix. La bonne forme niçoise ? De la confiance pour le groupe avec du recul sur tout ça. On fait cinq très bons matchs, on prend beaucoup de points. Donc voilà, ce n’est pas une fin comme j’ai dit, c’est un match dans la saison, on aurait préféré gagner ou faire un match nul mais voilà, ça s’est passé comme ça s’est passé », a-t-il déclaré. En attendant les autres rencontres de cette 11e journée, l’OGC Nice est 8e.