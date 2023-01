OM : Mattéo Guendouzi a reçu une offre de Premier League

La suite après cette publicité

Comme souvent depuis que Pablo Longoria a posé ses valises à Marseille, le mercato du club est animé. Gerson est parti, Luis Suarez aussi, pendant que Ruslan Malinovskyi a lui posé ses valises sur la Canebière. Le président marseillais espère encore un piston et, si opportunité il y a, un avant-centre. Il n’y aura pas besoin de vendre selon le dirigeant mais on sait bien qu’avec lui, tout le monde peut partir du moment que l’offre est sur la table.

L’Espagnol a également répété qu’aucun joueur majeur ne s’en irait cet hiver mais un départ surprise n’a jamais été complètement écarté non plus. Mattéo Guendouzi (23 ans) a notamment des courtisans depuis qu’il a retrouvé la lumière à Marseille. Notamment en Premier League où il a brillé un petit moment avec Arsenal, avant de connaître le déclassement suite à l’arrivée de Mikel Arteta sur le banc des Gunners.

L’OM soupçonne Aston Villa

Un transfert du milieu de terrain est une hypothèse assez concrète même. L’Equipe révèle ce soir que l’ancien Lorientais a reçu une offre concrète d’un club anglais, sans que le nom de ce dernier n’ait filtré. Les échanges entre le milieu de terrain et son courtisan se sont même accélérés ces dernières heures, à tel point que le vice-champion du monde réfléchit à cette proposition, lui qui envisageait à la base un départ plutôt l’été prochain.

L’OM n’a lui encore rien reçu et soupçonne Aston Villa d’être à l’origine de la manœuvre. Le club de Birmingham est dirigé par Unai Emery, lequel avait fait confiance au Français à Arsenal. Guendouzi retrouverait là bas un certain Boubacar Kamara, en plus de son ancien coach. Sous contrat jusqu’en 2025, il avait été définitivement recruté l’été dernier (après un prêt) 11 M€. Une période où Tudor a remplacé Sampaoli, un entraîneur qu’il appréciait beaucoup, bien plus que le Croate…