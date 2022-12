Mercato : un départ surprise pourrait se produire à l’OM !

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille risque d’être animé. Côté arrivées, la piste Ruslan Malinovskyi s’est récemment refroidie. Mais hier, Igor Tudor a bien fait savoir que le club phocéen comptait bien se renforcer, notamment dans le secteur offensif. L’entraîneur croate jure que ce n’est pas un de ses caprices, mais une décision collégiale.

« Ce n’est pas une décision qui vient de ma part. C’est une décision qu’on a prise conjointement avec le club, comme on a toujours fait. C’est une question factuelle. Si on n’a plus trois joueurs qui étaient là en début de saison, c’est normal qu’on ait besoin de recruter, de prendre des joueurs de qualité qui soient capables de marquer. Si on avait pu marquer quelques buts en plus, on aurait été dans une meilleure situation. »

Guendouzi a des offres

Mais aujourd’hui, c’est surtout le rayon des départs qui fait beaucoup parler. Gerson est toujours au coeur d’intenses négociations avec Flamengo, Isaak Touré se dirige vers Auxerre et la presse chilienne a même évoqué un possible départ cet hiver ou l’été prochain d’un Alexis Sanchez agacé par la tournure de la saison olympienne. Cependant, L’Équipe a lâché une bombe ce matin. Alors que Tudor attend des recrues, il pourrait voir l’un de ses titulaires plier bagage à la surprise générale.

En effet, le quotidien sportif révèle que Mattéo Guendouzi dispose d’offres concrètes pour cet hiver. Le milieu et son président Pablo Longoria tablaient plutôt sur un départ durant l’été 2023, mais la donne a changé et le joueur doit faire le point avec ses dirigeants rapidement. Pour rappel, Guendouzi a été recruté définitivement par l’OM en échange d’une dizaine de millions d’euros et son contrat court jusqu’en 2025. Reste maintenant à savoir quels clubs se sont positionnés.