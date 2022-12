Mercato OM : la presse chilienne jette le flou sur l’avenir d’Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

On le sait, le mercato hivernal s’annonce plutôt animé du côté du Vélodrome. L’équipe se porte plutôt bien en championnat, et a conclu sa première partie de saison avec deux victoires face à des rivaux d’une certaine envergure que sont l’OL et l’AS Monaco. Du haut de sa quatrième place en Ligue 1, l’écurie du sud de la France n’est plus dans la course au titre, mais n’est qu’à un petit point de la troisième marche qualificative pour la Ligue des Champions, occupée par Rennes.

Mais Pablo Longoria doit recruter, et vendre. L’Espagnol serait notamment très chaud sur Azzedine Ounahi d’Angers, une des révélations du Mondial avec le Maroc, comme révélé en exclusivité dans nos colonnes la semaine dernière. Même si dans ce dossier, c’est Naples qui tiendrait la corde. Des joueurs pourraient également être vendus, comme Gerson et notamment certains qui vont déjà revenir de leur prêt, à l’image de Konrad de la Fuente et de Jordan Amavi. D’autres en revanche pourraient être tentés de se trouver un nouveau point de chute bien qu’ils soient loin d’être indésirables en terres phocéennes.

À lire

Mercato OM : Alexis Sanchez commence à en avoir marre

Une frustration qui traîne

Si les informations venant du Chili sont avérées, l’OM peut notamment s’inquiéter pour Alexis Sanchez. Le joueur arrivé cet été et auteur de 5 buts en 12 rencontres de Ligue 1 pourrait ainsi être tenté par un départ selon RedGol, média sportif référence au pays sud-américain. On apprend notamment que l’ancien du Barça et d’Arsenal, entre autres, aurait été frustré par l’élimination phocéenne en Ligue des Champions. Le média indique aussi que du côté de l’OM, l’absence de revenus liés à la plus grande compétition européenne pourrait aussi pousser les dirigeants marseillais à accepter un départ.

La suite après cette publicité

Même si cette dernière info est aussi à relativiser dans la mesure où il touche 3 millions d’euros annuels à Marseille - la moitié de ce qu’il gagnait à l’Inter - et n’a donc pas des émoluments démesurés. On peut aussi imaginer qu’Igor Tudor n’aura pas particulièrement envie de se séparer de l’un de ses leaders offensifs… En revanche, plus tôt dans la saison, certains médias évoquaient déjà une frustration du joueur notamment à cause du jeu proposé par son équipe et sa place sur le terrain…