OM : les révélations surprenantes sur le mercato de Pablo Longoria !

En ouverture de la sixième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l'AJ Auxerre ce samedi à 17 heures. Dans l'antre de l'Abbé-Deschamps, les hommes d'Igor Tudor feront tout pour aller chercher un quatrième succès consécutif en championnat et ainsi conforter leur place sur le podium. Mais pour cela, les Phocéens devront prendre à revers Benoît Costil, annoncé titulaire dans les buts auxerrois. Annoncé du côté de l'OM durant la période estivale, l'ancien gardien des Girondins de Bordeaux a finalement décidé de s'engager pour une saison avec la formation de Jean-Marc Furlan. La faute à une manœuvre de... Pablo Longoria, le président olympien.

Dans son édition du jour, L'Equipe nous révèle, en effet, quelques agissements étonnants effectués par le dirigeant espagnol. Ainsi, après avoir libéré Steve Mandanda - parti à Rennes - de son contrat, Longoria a en effet appelé et convaincu le portier de 35 ans de signer en doublure. Oui mais voilà, malgré un terrain d'entente trouvé avec l'international français (1 sélection), l'ancien directeur sportif de Valence n'a plus donné signe de vie à l'ex-portier du SM Caen. Résultat ? Benoît Costil s'engageait avec l'AJA pendant que Rubén Blanco était prêté à l'OM. Et ce n'est pas tout.

L'incroyable stratagème de Longoria pour attirer Clauss !

Prêt à tout pour renforcer l'effectif marseillais en vue de la prochaine Ligue des Champions, Pablo Longoria s'est également distingué par des méthodes plus que curieuses mais ô combien efficaces. Arrivé en terres olympiennes au cours de l'été, Jonathan Clauss s'est ainsi retrouvé au cœur d'un incroyable stratagème organisé par le boss olympien. En effet, pour mettre la pression sur le latéral droit aux quatre sélections, Pablo Longoria a inventé et fait fuiter un accord avec Hans Hateboer, le piston de l'Atalanta. Effet immédiat puisque le quotidien nous apprend que le joueur de 29 ans s'est immédiatement tourné vers ses dirigeants au RC Lens, renonçant alors à certains émoluments et finissant donc par signer à l'OM !

Des méthodes discutables qui pourraient d'ailleurs causer quelques torts au dirigeant marseillais lors de ses futures négociations mais qui prouvent l'ambition et la détermination du patron des Phocéens. Une nouvelle fois très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria a encore prouvé qu'il était dans son élément à l'heure où les négociations débutent. En plus de Jonathan Clauss, et sans parler des options d'achat levées, Amine Harit, Eric Bailly, Alexis Sánchez, Jordan Veretout, Issa Kaboré, Nuno Tavares, Rubén Blanco, Luis Suárez ou encore Chancel Mbemba lui ont d'ailleurs également tous dit oui.

