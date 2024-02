Liga : le Real Madrid se casse les dents chez le Rayo Vallecano

La semaine du Real Madrid aura été agitée. Entre un match remporté difficilement à Leipzig en Ligue des Champions (1-0) et l’annonce de la venue de Kylian Mbappé au vestiaire merengue par Florentino Pérez, Carlo Ancelotti a eu du mal à préparer le déplacement chez le Rayo Vallecano, 14e de Liga. Et pourtant, le Real Madrid avait besoin d’un succès lors de ce derby madrilène pour garder son avance sur Gérone, le poursuivant.

Sans Bellingham et avec Rodrygo et Kroos laissé sur le banc, les Merengues ne perdaient pas de temps pour ouvrir le score après une belle percée de Valverde, conclue par Joselu au second poteau (1-0, 4e). Une entame de match parfaite, mais les Madrilènes ont ensuite baissé de rythme après leur but et laissaient le Rayo évoluer. Et après une petite main de Camavinga dans la surface, sanctionnée d’un penalty, De Tomas pouvait rapidement égaliser (1-1, 27e).

Un Real Madrid fatigué, Carvajal expulsé

Tout était donc à refaire pour le Real Madrid, qui se faisait même bousculé par les Franjirrojos. Peu dangereux, le Real n’inquiétait pas assez Dimitrievski, qui pouvait facilement empêcher Joselu de réaliser le doublé (59e). Mais à part cette action et un coup-franc de Kroos très bien détourné (80e), le portier du RVM n’a pas vraiment eu grand-chose à faire et l’autre club madrilène pouvait même nourrir quelques regrets pour ne pas avoir tenté de jouer plus que de tenir le score. Madrid n’y arrivait pas et l’expulsion de Carvajal en toute fin de match n’arrangeait rien (90e+5).

Avant le match de Gérone sur la pelouse de Bilbao lundi, le Real Madrid reste leader mais manque donc l’opportunité de prendre une grande avance sur Gérone. Toujours en tête de la Liga, les Merengues restent à six points du deuxième, et à huit de l’autre rival catalan du FC Barcelone. Ils devront se ressaisir contre Séville, lors de la prochaine journée. De son côté, le Rayo Vallecano enchaîne un sixième match de Liga sans gagner, mais reste au 14e rang.