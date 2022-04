Barça : réunion décisive pour Raphinha

Le FC Barcelone est sur tous les fronts. Alors que les dirigeants culés ont rencontré l'agent d'Ousmane Dembélé au Maroc afin d'évoquer une prolongation de contrat, ils avancent en parallèle sur le dossier Raphinha. Le joueur de Leeds est celui qui a été choisi par les pensionnaires du Camp Nou cet été pour succéder à Dembouz, si jamais il venait donc à partir.

Ce mardi, le Barça et le clan Raphinha ont passé la deuxième. Sport explique que Deco, ancien joueur du club et agent du joueur, va se réunir avec le club blaugrana afin de trouver un accord de principe et poser les bases du contrat de l'ancien joueur de Rennes. Les Barcelonais veulent lui offrir un contrat long de 5 ans afin d'amortir son transfert. Il restera ensuite à convaincre Leeds, qui pourrait ouvrir la porte notamment en cas de descente.