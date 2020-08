Quel onze pour le PSG face à l'Atalanta ?

Le Paris SG a certes vaincu le signe indien en se qualifiant pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Après la qualification obtenue contre le Borussia Dortmund et l'arrêt de la saison en France lié à la pandémie de Covid-19, les champions de France ont en effet vu partir Edinson Cavani, meilleur buteur de leur histoire, et Thomas Meunier, qui s'est engagé avec le Borussia Dortmund. Les deux hommes, en fin de contrat en juin, n'ont pas prolongé l'aventure pour diverses raisons.

La suite après cette publicité

Idem pour les jeunes pousses formées au club Tanguy Nianzou Kouassi et Adil Aouchiche, partis respectivement au Bayern Munich et à Saint-Étienne pour signer leur premier contrat professionnel. Par ailleurs, le club de la capitale n'est pas débarrassé de tous ses vieux démons. Rattrapés par une vieille malédiction, les Rouge-et-Bleu sont privés de plusieurs joueurs majeurs avant la confrontation face à l'Atalanta mercredi. Son maître à jouer Marco Verratti est d'ores et déjà forfait, tout comme son latéral gauche Layvin Kurzawa. Kylian Mbappé, touché à la cheville en finale de Coupe de France contre l'AS Saint-Étienne, ne devrait lui pas être en mesure de démarrer la rencontre.

Tuchel joue sa tête

D'autres éléments sont à court de forme ou gênés physiquement, à l'image de Juan Bernat et Thilo Kehrer. Pour ne rien arranger, Thomas Tuchel doit également se passer des services d'Angel Di Maria, suspendu. De nombreux paramètres à prendre en compte à l'heure de choisir son onze de départ sur la feuille de match quelques heures avant le coup d'envoi d'une rencontre qui pourrait décider de son destin personnel chez les pensionnaires du Parc des Princes.

Et vous ? Quel onze aligneriez-vous à la place du coach allemand ? Nous vous donnons la parole. Foot Mercato vous invite à donner votre équipe pour le choc contre les Transalpins. Pour nous faire connaître vos compositions, envoyez vos XI à l’adresse redaction@footmercato.net. Mais dépêchez-vous, car les votes seront clos demain après-midi. Les résultats seront publiés demain dans la soirée.