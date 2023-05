La nouvelle destination surprenante de Mario Balotelli

La suite après cette publicité

La carrière de Mario Balotelli ne ressemble à aucune autre. L’enfant terrible du football italien est passé du statut de pépite, en étant le plus jeune espoir de la Squadra Azzurra à la fin des années 2000, à celui de paria. Sous la houlette des différents entraîneurs qu’il a côtoyés, cela s’est terminé avec la même conclusion, un départ précipité vers une nouvelle destination sur fond d’embrouille. Passé par l’Inter Milan, Manchester City, Liverpool ou bien encore l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, Super Mario a donc connu de nombreux changements de clubs ces dernières années et il se pourrait bien que cela continue encore un peu.

En effet, après son retour en Italie du côté de Brescia puis de Monza, Mario Balotelli a posé ses valises en Turquie puis en Suisse du côté du FC Sion à la toute fin du précédent mercato estival. Même si l’attaquant de 32 ans a signé un contrat de deux ans avec le club helvète, un départ de Super Mario pourrait déjà être envisagé. Pourtant l’international italien (36 sélections pour 14 réalisations) réalise une saison convaincante avec déjà 6 brindilles et 1 passes décisives à son actif en 20 rencontres toutes compétitions confondues. Mais les déboires de Super Mario auront-ils encore une fois raison de lui ? Malgré de bonnes statistiques donc, l’avant centre italien a une nouvelle fois défrayé la chronique en Suisse et son départ pourrait être une nouvelle façon de repartir à zéro.

À lire

Bâle : l’Europe veut s’arracher le prometteur Dan Ndoye

Une prime à la signature conséquente

Et cela n’est pas passé inaperçu en Roumanie où le Rapid Bucarest serait quand même intéressé par le joueur malgré sa réputation sulfureuse. Alors que le Rapid n’a pas réussi à se mêler à la bataille finale pour le titre dans son championnat les années précédentes, les dirigeants du club roumain souhaiteraient attirer Mario Balotelli dans leur filet afin de pouvoir se battre à armes égales avec les cadors de la Casa Liga I, à l’image du CFR Cluj ou bien encore du Fotbal Club FCSB, selon le média roumain GSP. Grâce à l’attaquant italien, le Rapid aimerait passer à la vitesse supérieure pour venir titiller ses plus proches concurrents et pourquoi pas s’imposer dès la saison prochaine grâce à un recrutement de qualité.

La suite après cette publicité

Néanmoins, un petit détail pourrait mettre un frein à ce transfert. Si le Rapid Bucarest a déjà pris contact avec l’agent de Super Mario, la réponse du principal intéressé pourrait rapidement refroidir les velléités des dirigeants du club roumain. D’après le média roumain, l’attaquant italien aurait mentionné une prime à la signature d’un million d’euros pour venir jouer en Roumanie. Un premier accroc qui pourrait bloquer l’arrivée de Super Mario au Rapid même s’il serait intéressé par ce nouveau challenge à en croire les dernières indiscrétions du média GSP. Pour rappel, si le transfert abouti, Mario Balotelli devrait ainsi connaître le 12ème club de sa carrière et même le 6ème en moins de 4 ans et demi. Affaire à suivre donc…