PSG : Ousmane Dembélé, la carrure d’un futur Ballon d’Or ?

Certains ne le croyaient pas capable de prendre la succession de Kylian Mbappé, pourtant Ousmane Dembélé ne cesse de prouver qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde cette saison. Déjà en très grande forme depuis plusieurs mois, l’international français est infatigable. Dimanche soir, le Paris Saint-Germain recevait l’Olympique de Marseille, dauphin et grand rival, sur la pelouse du Parc des Princes. En clôture de la 26ème journée, cette affiche historique représentait un excellent moyen pour Ousmane Dembélé de briller en mondovision, dans l’une des rencontres du championnat de France la plus diffusée aux quatre coins du monde. Et comme une évidence, l’ancien joueur du FC Barcelone a répondu présent en inscrivant son 21ème but en Ligue 1, soit sa 30ème réalisation toutes compétitions confondues. Sur l’année civile 2025, Ousmane Dembélé n’a connu que trois rencontres où il n’a ni inscrit un but, ni délivré une passe décisive : face à Toulouse (entré en jeu) en Ligue 1, contre Brest en barrage aller de la Ligue des Champions et Liverpool en 8e de finale aller.

Récemment aux micros de Canal Plus, Ousmane Dembélé était revenu sur sa métamorphose, en expliquant que son repositionnement officiel en pointe de l’attaque l’avait beaucoup aidé : «comme je l’ai dit, je suis positionné en numéro 9, j’ai moins de course à faire, je suis plus lucide devant le but et on me sert très bien. Il y a des buts où je n’ai plus qu’à la pousser au fond, où Bradley (Barcola) et Désiré (Doué) ont pratiquement fait tout le travail. Je me place bien et j’ai plus qu’à finir ». Cette forme étincelante porte aussi le sceau de Luis Enrique qui a toujours été sévère avec l’international français : « la meilleure chose que j’ai faite avec Dembélé c’est de ne pas le faire jouer ce jour où tout le monde m’a critiqué à Londres (Dembélé avait été privé du choc de C1 face à Arsenal, ndlr). Cela a été ma meilleure décision, tout le reste, c’est Ousmane qui l’a fait. L’événement londonien a été une décision de ma part très importante », avait alors expliqué l’entraîneur espagnol. Sous les projecteurs du Classique, en mondovision, contre le dauphin et rival historique du PSG, Dembélé a encore brillé, éclaboussant le pré du Parc des Princes de son talent indéniable.

Le parfum du Ballon d’Or

Personne ne peut arrêter Ousmane Dembélé et c’est le cas de le dire. Sorti à la 79ème minute, le numéro 10 parisien a eu le droit à une standing ovation pendant plusieurs minutes. Il est d’ailleurs devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de 9 titularisations consécutives avec le PSG en Ligue 1. Il rejoint ainsi les huit de Carlos Bianchi, Júlio Dely Valdés et Neymar : « ma relation avec lui ? Elle est très très bonne, comme avec la plupart de mes coéquipiers, avec tous mes coéquipiers je dirais. Et voilà aujourd’hui c’est un joueur qui nous aide beaucoup, ce soir (dimanche, ndlr) il a encore marqué, c’est un joueur exceptionnel, donc on est très contents de jouer avec lui et de l’avoir dans l’équipe», a d’ailleurs affirmé Désiré Doué en zone mixte après la rencontre. Alors que le jeune Parisien, nouvellement international français, continue d’exploser aux yeux de l’Europe, ce dernier peut compter sur un mentor XXL : Monsieur Masour Ousmane Dembélé qui affiche désormais des statistiques dignes d’un potentiel futur Ballon d’Or.

Le toit de l’Europe ? Rien que ça ? Oh que oui. Le début d’année civile d’Ousmane Dembélé est tout simplement grandiose. Pour preuve, le natif de Vernon est devenu le premier joueur à avoir inscrit 22 buts lors des 3 premiers mois d’une année civile avec un club du Top 5 européen en compétition officielle depuis… Lionel Messi avec le FC Barcelone en 2016 (24). Au rayon des bonnes nouvelles pour l’Équipe de France, deux joueurs français ont atteint la barre des 30 buts avec un club du Top 5 européen en compétition officielle cette saison alors que nous sommes au mois de mars (Mbappé 31, Dembélé 30). Une première à ce stade pour une nation depuis l’Argentine en 2017/18 (Messi 36, Agüero 30). Pour recentrer ce papier sur l’OM, Ousmane Dembélé est également devenu le deuxième joueur à être décisif lors de ses quatre premiers matchs avec le PSG contre les pensionnaires du Vélodrome en Ligue 1 depuis l’an 2000 après Zlatan Ibrahimovic de 2012 à 2014. Voilà les noms avec qui boxe Ousmane Dembélé cette année.