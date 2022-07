OM : Oussama Targhalline en route pour Alanyaspor

Cet été, le marocain Oussama Targhalline a marqué quelques points avec l'OM lors de la préparation. Le jeune milieu de terrain relayeur de 20 ans a impressionné lors des amicaux de son équipe. De quoi conforter les dirigeants marseillais de miser sur lui à l'avenir. Dans ce sens et pour ne pas freiner sa progression, Targhalline va être prêté pour gagner en temps de jeu.

Selon nos informations, le jeune joueur formé à l'Académie Mohammed VI va rejoindre la Turquie et plus particulièrement le club d'Alanyaspor pour un prêt d'une saison sans option d'achat. Le coach actuel Francesco Farioli (34 ans), ancien adjoint de Roberto De Zerbi et réputé pour son style de jeu très offensif et sa capacité à faire progresser les jeunes, a validé le profil du joueur. De quoi permettre parfaitement à Oussama Targhalline de lancer sa carrière en pro.