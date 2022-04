Osasuna - Real Madrid : les compositions sont tombées

La 33e journée de Liga offre ce mercredi un duel entre Osasuna et le Real Madrid. La compositions d'Osasuna n'est pas encore connu. Selon la presse locale, les Basques devraient s'organiser en 4-1-4-1 avec Sergio Herrera dans les cages derrière Nacho Vidal, Aridane Hernández, David Garcia et Manuel Sanchez. Jon Moncayola se positionnerait en sentinelle. Ante Budimir serait seul en pointe tandis que Chimy Avila, Oier Sanjurjo, Darko Brašanac et Ruben Garcia seraient placés derrière lui.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Merengues s'articulent en 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Devant lui, Lucas Vazquez, Eder Militão, David Alaba et Nacho Fernandez forment la défense. Eduardo Camavinga est positionné en sentinelle auprès de Dani Ceballos et Federico Valverde. Seul en pointe, Karim Benzema est accompagné dans les couloirs par Rodrygo Goes et Marco Asensio.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Osasuna (probable) : Herrera - Vidal, Aridane, D. Garcia, M. Sanchez - Moncayola - Avila, Oier, Brašanac, R. Garcia - Budimir

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militão, Alaba, Nacho - Valverde, Camavinga, Ceballos - Asensio, Benzema, Rodrygo