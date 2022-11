Barcelone, Gerard Piqué : "je suis né et je mourrai ici"

Pour son adieu au Camp Nou, Gérard Piqué a eu le droit à une belle ovation au moment de sa sortie du terrain. Peu après le coup de sifflet final et la victoire face à Almeria (2-0), le défenseur catalan est revenu sur la pelouse pour s'adresser aux supporters de son club de cœur et remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu. « Quand on vieillit, on se rend compte que la vie, c'est aimer mais c'est aussi savoir partir. Mon amour pour le Barça est tellement fort qu’il était temps de faire une pause » a tout d'abord expliqué le joueur de 35 ans avec beaucoup d'émotion.

Gerard Piqué a par la suite exprimé son désir de rester à Barcelone, tout en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un adieu : «je suis convaincu que dans le futur je serai de nouveau ici. Je suis né et je mourrai ici.» Une belle promesse pour l'avenir, il ne reste plus qu'à savoir avec quel costume et dans quel rôle.