Liga : Georges Mikautadze permet à Villarreal de s’imposer à Elche

Porté par un Georges Mikautadze décisif, Villarreal a retrouvé le sourire samedi soir sur la pelouse d’Elche (1-3), lors de la 18e journée de Liga. En difficulté sur la fin 2025 avec trois revers consécutifs toutes compétitions confondues, le Sous-Marin Jaune a frappé fort dès le premier quart d’heure, grâce à Alberto Moleiro, sur un service de Mikautadze (7e, 0-1). L’international géorgien a doublé la mise d’une frappe croisée imparable (13e, 0-2).

Série en cours Plus de statistiques Elche V V D V V Villarreal D D D V V

Elche a bien tenté de relancer le suspense à la demi-heure de jeu grâce à une belle réalisation de Martim Neto (30e, 1-2), mais Villarreal a su gérer son avance. Les visiteurs ont même définitivement scellé leur succès en fin de match par Alfonso Pedraza (83e, 1-3). Grâce à cette victoire, Villarreal grimpe provisoirement sur le podium du classement de Liga, dans l’attente du match de l’Atlético de Madrid face à la Real Sociedad, dimanche soir.