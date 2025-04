Liga : Osasuna s’impose sans trembler à Valladolid

À Pampelune, la course à l’Europe est relancée ! Alors que le club restait sur huit rencontres sans victoire en championnat, Osasuna s’est imposé avec la manière sur la pelouse de la lanterne rouge, Valladolid. Si la première opportunité sera pour les locaux, avec une tête de Latasa repoussée par la défense, c’est l’expérimenté Ruben Garcia qui a fait la différence en première mi-temps. D’abord élégant par la passe, en déposant un centre léché sur la tête de Budimir pour l’ouverture du score (0-1, 9e), l’Espagnol de 31 ans est ensuite parfaitement placé pour couper un centre fort au sol d’Areso du plat du pied (0-2, 34e).

Si on a cru à un réveil des locaux au retour des vestiaires avec la réduction du score de Moro (1-2, 49e), Osasuna a pu refaire le break peu de temps après sur un penalty obtenu suite à un accrochage sur corner, et transformé par Budimir (1-3, 60e). Malgré la nouvelle réduction de l’écart, également sur penalty, de Mamadou Sylla (2-3, 66e), Valladolid s’incline logiquement pour la sixième fois consécutive en championnat. Avec ce succès, les visiteurs reviennent à deux points de la huitième place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence, et enfoncent leur adversaire au bord de la relégation, avec seize points de retard à six journées de la fin du championnat.