Dan-Axel Zagadou quitte le Borussia Dortmund libre

Si son avenir n'est pas encore tranché malgré l'insistance de Manchester United et alors qu'il n'est pas fermé à un retour en France, Dan-Axel Zagadou a une certitude, il ne continuera pas en Allemagne. Le défenseur central français de 22 ans qui était au Borussia Dortmund depuis 2017 arrive en fin de contrat en juin prochain.

Via leurs réseaux sociaux, les Marsupiaux l'ont remercié pour son apport durant les cinq dernières saisons. Auteur de débuts intéressants avant de rentrer dans le rang, le natif de Créteil a disputé 92 matches au BvB (4 buts et 1 offrande) tout en garnissant son palmarès de la Supercoupe d'Allemagne 2020 et de la Coupe d'Allemagne 2021. Reste plus qu'à connaître son prochain point de chute.