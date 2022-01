Manchester United fonce sur Dan-Axel Zagadou !

«Je serais très heureux si Daxo (surnom de Zagadou, ndlr) décidait de rester au Borussia Dortmund. Il ne faut pas oublier : il n'a que 22 ans et c'est un excellent défenseur central avec de très bonnes qualités. Il est fort physiquement, il a de la vitesse, un très, très bon pied gauche. Jusqu'ici, il a connu une période difficile à Dortmund, car il était souvent blessé. Je pense que s'il évolue bien, il pourra vraiment nous aider et, je l'espère, avoir un grand avenir. Je le considère comme un élément très important de notre équipe.»

L’entraineur des Jaune et Noir, Marco Rose est revenu ces derniers jours sur la situation de Dan-Axel Zagadou, qui n'a toujours pas prolongé avec le Borussia alors que son contrat dans la Ruhr se termine en juin prochain. L'international Espoirs français revient progressivement d'une blessure au genou, qui l'a tenu éloigné des terrains plusieurs mois. Le coach allemand a exprimé toute sa confiance en son joueur et espère une prolongation du défenseur de 22 ans. Cela tombe bien puisque selon nos informations, le Borussia a entamé des discussions pour étendre le contrat du jeune Français.

Manchester United a entamé des discussions

Arrivé à l'été 2017 et alors que Manchester City avait longuement insisté, Zagadou avait finalement choisi le Borussia Dortmund. En cinq saisons, l'ancien parisien, en tant qu'axial dans une défense à trois mais aussi au poste de latéral gauche, s'est imposé comme un élément important du club de la Ruhr. À 22 ans, le natif de Créteil possède un profil très recherché dans le foot européen. En plus, De qualités physiques naturelles (1m96, 90 kg), il dispose d'une très bonne relance. Avec toujours le souci de créer le décalage par la passe, ou en s'insérant au milieu.

En fin de contrat dans moins de six mois, Zagadou subsiste l'intérêt de Manchester United. Les dirigeants anglais ont d'ailleurs déjà entamé des discussions avec son représentant Moussa Sissoko, également intéressé par un Ousmane Dembélé (FC Barcelone, un autre joueur de son écurie, autour d'une éventuelle arrivée). En quête d'un renfort dans ce secteur, Ralf Rangnick, la nouvelle tête pensante des mancuniens, a recueilli tous les paramètres de ce dossier. Un intérêt qui ne date pas d'hier puisque l'ancien homme fort du RB Leipzig avait tenté de l'attirer dans l'écurie allemande durant l'été 2017. Plusieurs autres grands clubs européens, dont Newcastle, explorent également cette piste et certains sont même lancés dans des démarches plus poussées que le Red Devils.