Angers SCO : fin de saison pour Amine Salama

Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant franco-marocain Amine Salama a annoncé la fin de sa première saison en Ligue 1 en raison d’une blessure aux adducteurs, prenant plus de temps de guérison que prévue. Le natif de Paris a disputé 25 rencontres de championnat cette saison sous le maillot de l’Angers SCO, pour 3 buts et 1 passe décisive. Il avait été l’une des belles surprises du côté d’une équipe angevine malade et aujourd’hui lanterne rouge de L1 après 32 journées.

«Angers SCO – Toulouse FC, 12 mars dernier. Je ne le savais pas, mais je disputais mes dernières minutes de la saison. Après le match, je ressens des douleurs anormales au niveau des adducteurs. Les semaines passent, la convalescence suit son cours mais une légère douleur persiste. Après concertation avec le staff médical du club, l’opération apparaît comme la solution la plus viable. Ma saison est donc terminée. Supporter du SCO, je tenais à vous dire que je suis profondément déçu de ne pas avoir pu aider plus l’équipe. Soyez-en sûr, je reviendrai, plus déterminé, plus fort avec la même faim et la même envie. #EnMission, toujours».

