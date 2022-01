Ligue 1 : OL-OM définitivement fixé au 1er février !

Reporté le 21 novembre dernier, l'Olympico de la 14ème journée de Ligue 1 se jouera officiellement le 1er février prochain à 21 heures, à huis clos comme prévu, et sera retransmis sur Prime Video. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France après son succès aux tirs au but face à Montpellier (1-1, 5 tab à 4), samedi soir, l'Olympique de Marseille retrouvera donc l'Olympique Lyonnais au début du mois prochain.

Une décision qui ne plaira évidemment pas aux Lyonnais, étant donné que son meilleur joueur Lucas Paqueta sera retenu avec le Brésil pour les qualifications pour le Mondial 2022. Mais le recours de Lyon devant le CNOSF a été débouté plus tôt dans la semaine. De son côté, l'Olympique de Marseille devra aussi se priver d'un Brésilien, puisque Gerson est également appelé avec la Seleção. Pour rappel, Gueye et Dieng sont engagés avec la CAN et seront également absents.