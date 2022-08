Nice a trouvé un accord pour Nicolas Pépé !

La suite après cette publicité

Difficile, le mot est adéquat pour qualifier le début de saison de Nice. Accrochés par Toulouse (1-1) et Strasbourg (1-1) tout en perdant contre Clermont (1-0), les Aiglons sont aussi en ballotage défavorable en Ligue Europa Conference après une défaite 1-0 contre le Maccabi Tel Aviv. Lucien Favre est dans l'attente pour renforcer son équipe et une arrivée se dessine pour le technicien suisse.

La semaine dernière nous vous avons révélé que l'OGC Nice s'était lancé à l'assaut de Nicolas Pépé (27 ans) l'ailier d'Arsenal. Le dossier connaît une évolution très positive pour le club du sud de la France. Comme le révèle Nice Matin, l'attaquant ivoirien a choisi de rejoindre Nice pour la saison 2022/2023.

Un prêt sec

Alors que le salaire a posé un problème à un moment donné, ce n'est plus le cas et le joueur devrait s'engager avec Nice pour un an dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Arsenal dispose donc toujours des services du joueur jusqu'en juin 2024. Un coup important qui s'annonce pour l'OGC Nice qui manquait clairement d'allant offensivement sur ce début d'exercice.

Révélé à Angers, puis à Lille et parti à Arsenal lors de l'été 2019 pour 80 millions d'euros, Nicolas Pépé n'aura jamais réussi à convaincre sous le maillot des Gunners lors de ses trois saisons passées en Angleterre. Disputant 112 matches avec la formation londonienne, il a inscrit 27 buts et délivré 21 offrandes. Le soleil du sud de la France pourrait peut-être lui permettre de retrouver la plénitude de son talent.