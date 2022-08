Premier League : Brentford humilie 4-0 une équipe de Manchester United catastrophique !

Apathique contre Brighton & Hove Albion avec une défaite 2-1 à la clef, Manchester United voulait réagir sur la pelouse de Brentford. Les Bees, qui ont bien démarré avec un match nul 2-2 contre Leicester, avaient pour objectif de confirmer aujourd'hui. Pour ce match, les locaux optaient pour un 3-5-2 classique avec David Raya dans les cages derrière Ben Mee, Pontus Jansson et Rico Henry. Les rôles de pistons étaient assurés par Mads Roelsev Rasmussen et Aaron Hickey tandis que Mathias Jensen, Christian Nørgaard et Joe DaSilva se retrouvaient dans l'entrejeu. Enfin, Ivan Toney et Bryan Mbeumo étaient associés en attaque. De son côté, les Red Devils s'établissait en 4-3-3 avec David De Gea comme dernier rempart. Devant lui, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez et Luke Shaw formaient la défense. Fred était positionné en sentinelle auprès de Christian Eriksen et Bruno Fernandes. Seul en pointe, Cristiano Ronaldo était accompagné par Marcus Rashford et Jadon Sancho.

La rencontre démarrait fort sous l'impulsion des joueurs de Thomas Frank. Brentford réalisait un gros pressing pour perturber son adversaire. Perdant de nombreux ballons dans la relance, Manchester craquait vite suite à une récupération haute. Joe DaSilva était trouvé devant la surface et déclenchait un tir vers la droite du but. Auteur d'une boulette, David De Gea plombait déjà son équipe (1-0, 10e). Si Bruno Fernandes tentait de sonner la révolte d'une jolie frappe (11e), Manchester United se manquait de nouveau. David De Gea servait Christian Eriksen dos au jeu à l'entrée de la surface sur un six mètres. Le Danois était pressé par son compatriote Mathias Jensen qui concluait (2-0, 18e). Une nouvelle erreur d'appréciation à mettre au crédit du gardien espagnol. En perdition, le portier n'était pas aidé par sa défense avec des latéraux dominés et un Harry Maguire totalement absent.

MU a complètement craqué

Sur un corner frappé côté droit, Ivan Toney redonnait au second poteau pour Ben Mee sur la droite du but. Se jetant, l'ancien défenseur de Burnley enfonçait un peu plus les Red Devils (3-0, 30e). En pleine démonstration de force, Brentford exploitait parfaitement les failles de son adversaire. En contre, Ivan Toney lançait Bryan Mbeumo qui se jouait de Luke Shaw avant d'ajuster sur la gauche David De Gea (4-0, 35e). Maintenant un joli rythme de croisière, Brenford menait 4-0 au moment de rentrer aux vestiaires. En seconde période, Manchester United réalisait trois changements avec les entrées de Scott McTominay, Raphaël Varane et Tyrell Malacia. Comme en première période, Brentford poussait avec notamment un centre tir d'Aaron Hickey qui était repoussé par David De Gea devant sa ligne (49e). Cristiano Ronaldo répondait ensuite avec une tête qui passait à droite du but (51e) puis une autre qui passait au-dessus du cadre (52e).

Le rythme retombait quelque peu par la suite et Manchester United s'établissait dans le camp de Brentford sans pour autant se montrer dangereux. Sur un centre de Marcus Rashford sur la droite, Christian Eriksen mettait son coup de tête au second poteau qui était capté par David Raya (67e). Brentford passait même tout proche du 5-0 sur un tir de Rico Henry capté par David De Gea (80e). Christian Eriksen était proche de marquer dans la foulée, mais sa reprise fuyait le cadre sur la droite (81e). Brentford n'était pas rassasié et Vitaly Janelt (85e) puis Yoane Wissa (86e) mettaient le danger tandis que Cristiano Ronaldo répondait, mais butait sur David Raya (86e). Finalement on en restait là. Avec cette défaite 4-0, Manchester United s'enfonce dans la crise tout en affichant un visage catastrophique. Brentford, de son côté, glane un premier succès de la saison assez prestigieux et prometteur.