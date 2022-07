L'OM dynamite le mercato !

La suite après cette publicité

L'OM est en feu cet été

L’Olympique de Marseille est en feu sur le mercato. Les Phocéens sont en quête d’un attaquant de classe mondiale, mais pour recruter cette star de l’Inter, il va falloir faire quelques concessions. D’après La Provence, les Marseillais sont de plus en plus chauds pour enrôler Alexis Sanchez dès cet été. L'opération ne sera possible que si le joueur et l'Inter se mettent d'accord sur une résiliation de contrat alors que Sanchez est lié au club milanais jusqu'en 2023. Mais autre point important dans ce dossier, pour espérer voir l'ancien d'Arsenal fouler la pelouse du Stade Vélodrome, il faudra aussi que Marseille soit capable de considérablement dégraisser son effectif en attaque. Pour l'instant, c’est Bamba Dieng le plus proche de quitter le club. Puis en défense l’OM serait sur le point de s'offrir le latéral gauche d'Arsenal, Nuno Tavares. Selon les informations du Daily Express que nous sommes en mesure de confirmer, Mikel Arteta et la direction londonienne souhaitent prêter le Portugais pour la saison prochaine. Par ailleurs, l'OM et le Fenerbahçe se sont entendus cette nuit pour le transfert de Luan Peres. Selon les sources, le prix diffère, allant de 3 M€ à 5 M€. Il est attendu ce soir à Istanbul pour signer son contrat, qui devrait s'élever à 1,5 M€ par an, pour 3 ans.

CR7 fait le forcing pour partir

Cristiano Ronaldo n’a pas beaucoup de choix pour son futur, soit il reste, soit il est prêté une saison dans un club participant à la C1. Et pour ça, le quintuple Ballon d'or va devoir accepter de prolonger d'une saison à Old Trafford puisqu'il n'a plus qu'un an de contrat. Mais c’était sans compter sur Jorge Mendes qui a formulé une autre solution d’après le Daily Mail. Le représentant du portugais a carrément proposé que le contrat de l'attaquant soit résilié. Ronaldo aurait alors les mains libres pour choisir sa future destination et Manchester United n'aurait plus à subir le salaire colossal de son numéro 7 qui est de 430 000 euros par semaine. Manchester United n'a pas l'air séduit par cette idée et considère que le joueur fait entièrement partie de ses plans pour la suite.

Les officiels du jour

L’Atlético de Madrid avait ciblé le latéral droit argentin de l'Udinese Nahuel Molina pour pallier le départ de Kieran Trippier. Et bien, c'est désormais officiel. Le joueur de 24 ans rejoint Madrid et signe un contrat de 5 ans. Attention, le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Les Madrilènes se félicitent d’avoir recruté un joueur expérimenté en Europe, capable de jouer des deux côtés.