Mexique : le boxeur qui a menacé Messi s'en prend aussi à Agüero

Canelo Alvarez envoie un deuxième uppercut. Après avoir sèchement réprimandé Lionel Messi (35 ans) après la victoire de l'Argentine sur le Mexique (2-0), samedi soir dernier, le boxeur mexicain s'est également occupé de 'Kun' Agüero, qui adéfendu son compatriote.

«Toi aussi connard... tu m'écrivais "oh oh Canelo" et maintenant tu pleures. Ne sois pas hypocrite, connard» a notamment déclaré le boxeur mexicain à travers deux tweets successifs. Ce dernier s'était initialement plaint que le joueur du PSG avait volontairement marché sur le maillot de la Tri dans le vestiaire. Il considère que le geste de Messi n'est pas le bon exemple, bien qu'il n'ait pas eu de mauvaises intentions, explique Marca.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022