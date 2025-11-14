Suisse U21 - France U21 : les compositions officielles
Les Bleuets veulent continuer leur sans-faute dans les qualifs pour l’Euro U21 de 2027 ! Les hommes de Gérald Baticle se déplacent en Suisse ce soir à 19h30, après deux larges victoires contre les Îles Féroé (6-0) et l’Estonie (6-1). Un succès ce soir permettrait à la France de passer première de son groupe C après seulement 3 matches, soit 2 de moins que les Îles Féroé (9 pts, 1ers du groupe) et l’Islande (8 pts, 2e).
Pour cette affiche, Baticle aligne sa charnière Yoro-Jacquet devant le but de Risser. Canvot et Methalie protégeront les couloirs. Au milieu de terrain, Ugochukwu, Cissé et Bouaddi sont associés. Tel sera en pointe, épaulé par Odobert côté droit et Mayulu à gauche.
Les compositions
Suisse U21 : Huber - Athekame, Ogbus, Nyakossi (cap.), Britschgi - Meyer - Tsawa, Streit - Chipperfield - Vogt, Giger
France U21 : Risser - Canvot, Yoro, Jacquet, Methalie - Ugochukwu, Cisse, Bouaddi - Odobert, Tel (cap.), Mayulu
