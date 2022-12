Le PSG réagit à la retraite de Blaise Matuidi

La suite après cette publicité

Passé sous les couleurs de Troyes, du PSG, de la Juventus ou encore de l’Inter Miami, son dernier club, Blaise Matuidi a annoncé ce vendredi l’arrêt de sa carrière. Dans une longue vidéo publiée sur YouTube, le champion du monde 2018 était notamment revenu sur son départ de la capitale française. « Partir du PSG a été un crève-cœur, mais je pense qu’en tant qu’homme, c’était un moment qui m’a permis de me responsabiliser, de franchir une étape supplémentaire, j’ai découvert un autre pays, une autre culture, je suis sorti de cette zone de confort, j’étais à un âge où j’en avais besoin. Si je devais le refaire, je le referais, car tout ça m’a aidé à en être là aujourd’hui ».

En retour, le champion de France en titre s’est, lui aussi, exprimé. « Félicitations pour ton immense carrière, ton professionnalisme et ta bonne humeur ! Le Paris Saint-Germain et ses supporters se souviendront de tes exploits en Rouge & Bleu. Le Club te souhaite le meilleur dans tes nouveaux projets. À bientôt au Parc des Princes », publie ainsi la formation parisienne. Un bel hommage rendu à celui qui aura porté les couleurs franciliennes de 2011 à 2017. « Merci pour tout », a de son côté posté, de façon plus, sobre la Juventus Turin, autre club du Français de 35 ans.

