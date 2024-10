OL : Saïd Benrahma adore Malick Fofana

Cette saison, Malick Fofana (19 ans) est en train de prendre une autre dimension à l’OL. Joker de luxe au départ, le Belge est enfin un titulaire en puissance, lui qui enchaîne les bonnes prestations et les buts (4 buts, 2 assists). De quoi réjouir les Gones, notamment son coéquipier Saïd Benrahma (29 ans). En conférence de presse ce mercredi à la veille d’affronter Besiktas en Ligue Europa, l’Algérien a dit tout le bien qu’il pense du talent belge. «C’est un jeune joueur incroyable, respectueux, super talentueux. Ça fait plaisir de le voir exploser et montrer ses qualités. Je lui parle beaucoup, je l’encourage. Il est impressionnant dans tous les aspects.»

Pourtant, Benrahma peut être en concurrence avec lui pour occuper l’aile gauche. Mais il s’en accommode. «Bien sûr, cette concurrence nous tire vers le haut, et tant mieux. Après, c’est le terrain qui parle. Quand tu réponds présent sur le terrain, c’est ce qui compte le plus. À l’entraînement, il y a de l’intensité, et tout le monde se donne à fond. Quand tu fais partie d’un grand club ambitieux, tu dois avoir un groupe comme celui-là. Il faut continuer dans cette direction et garder cet excellent état d’esprit.» D’autant que Benrahma (2 buts, 1 assist) s’est, lui aussi, montré décisif quand Pierre Sage a fait appel à lui dernièrement.