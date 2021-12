West Ham - Chelsea : les compositions officielles

Alors que Liverpool se déplace à Wolverhampton à 16 heures et que Manchester City défiera Watford à 18 heures 30, Chelsea sera au stade olympique de Londres pour y affronter West Ham dans le cadre de la 15ème journée de Premier League. Les Blues, privés de Mateo Kovacic, Trevoh Chalobah et Ben Chilwell, se présentent dans leur habituel 3-4-3. Incertain, Reece James est titulaire au poste de piston droit, ce qui n'est pas le cas de Romelu Lukaku et N'Golo Kante (forfait). Hakim Ziyech est aligné d'entrée.

Pour sa part, le West Ham de David Moyes, quatrième du championnat derrière Liverpool, est amputé d'Angelo Ogbonna et d'Aaron Cresswell, embêté par une douleur au bas du dos. Issa Diop vient alors densifier la charnière, tandis que Manuel Lanzini est titulaire.

Les compositions d'équipes :

West Ham : Fabianski - Coufal, Dawson, Zouma, Diop, Johnson - Soucek, Rice - Bowen, Lanzini - Antonio.

