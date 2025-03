Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille: les compositions officielles

Jour de Classique ! Le Paris Saint-Germain accueille sur sa pelouse l’Olympique de Marseille, ce dimanche à 20h45, dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Le match aller au stade Vélodrome s’était soldé par un score de 3-0 en faveur du club parisien. L’OM pourrait prendre sa revanche ce soir et provoquer la première défaite de Paris cette saison en Ligue 1. Mais cette saison, le PSG de Luis Enrique semble être invincible en Ligue 1.

Le PSG s’articule en 4-3-3 avec Donnarumma aux cages. La défense parisienne est composée de Mendes, Pacho, Beraldo et Hakimi. Zaïre-Emery, Vitinha et Ruiz sont au milieu de terrain. Kvaratskhelia, Dembélé, et Doué sont associés en attaque.

Les Marseillais s’organisent en 3-4-2-1 avec Rulli aux buts. Luiz Felipe, Balerdi et Cornelius composent la défense marseillaise. Luis Henrique, Rongier, Kondogbia et Dedic occupent l’entrejeu. Nadir et Rabiot (capitaine ce soir !) sont placés juste derrière Gouiri seul en pointe.

Les compositions:

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Mendes, Pacho, Beraldo, Hakimi - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Doué, Kvaratskhelia

Olympique de Marseille: Rulli - Luiz Felipe, Balerdi, Cornelius - Luis Henrique, Rongier, Kondogbia, Dedic - Nadir, Rabiot (cap) - Gouiri

