Al-Nassr : la grande annonce de Cristiano Ronaldo sur son avenir

Al-Nassr n’avait pas vraiment le droit à l’erreur hier. Après deux défaites en autant de matchs sur ce début de saison, le club de Cristiano Ronaldo a enfin remporté sa première victoire en championnat et lancé sa saison. Emmené par sa star portugaise, mais aussi Sadio Mané ou encore Aymeric Laporte, le club de Riyad a étrillé Al-Fateh (5-0). Le Sénégalais a inscrit un doublé, dépassé ensuite par le triplé de CR7.

Ce dernier a pris le temps à la fin du match d’évoquer son avenir et celui du championnat local. « Je suis très heureux d’être ici en Arabie saoudite, le football évolue. Des joueurs de grande qualité arrivent. Comme je l’ai dit il y a quelque temps, cette ligue va être la meilleure au monde. Pas à pas, le chemin se construit. Je suis très heureux qu’ils m’aient bien reçu ici en Arabie saoudite dans tous les stades» a d’abord déclaré le Portugais, avant de poursuivre sur le match du soir.

Ronaldo ne regrette pas son choix

«C’était un match extrêmement important, c’est notre première victoire en championnat, nous savions que c’était très important. Je suis très content d’avoir marqué, l’équipe a bien joué et a marqué cinq buts. Mais le plus important est que nous commencions à gagner. L’équipe s’améliore match après match. Les nouveaux sont de plus grande qualité. Aujourd’hui, moi, Mané et Ghareeb avons fait un excellent match devant, mais toute l’équipe a très bien joué.»

Bien dans son club et avec ses nouveaux coéquipiers venus d’Europe comme lui, le quintuple Ballon d’Or jubile. Il a fait le bon choix, selon lui, de rejoindre la Saoudi Pro League. «Avec la venue des autres stars, le championnat saoudien progressera beaucoup plus vite et peut continuer sa courbe de croissance. L’ambition est toujours la même, rivaliser avec les plus grandes ligues du vieux continent, voire les dépasser». Ronaldo n’attend que ça.