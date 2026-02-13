L’improbable plan de Tottenham avec deux ex-entraîneurs de l’OM

Pendant la mi-saison, les dirigeants décident souvent de faire des choix forts au niveau du staff technique de leur équipe. Et comme bien souvent, quand les résultats ne suivent pas, l’entraîneur est le premier à être éjecté. Après sa gifle reçue face au PSG dans le Classique (0-5), l’Olympique de Marseille a décidé de se séparer de Roberto De Zerbi. En Angleterre, c’est Tottenham qui a décidé de mettre un terme au contrat de Thomas Frank après la 16e place au classement de Premier League. Et si pour l’OM, le nom d’Habib Bèye revient avec insistance, du côté des Spurs, plusieurs noms ont été évoqués ces dernières heures.

La direction des Spurs semblait apprécier notamment deux anciens coachs de l’OM à savoir Igor Tudor et donc… Roberto De Zerbi qui dispose toujours d’une belle cote sur le marché anglais. Mais au sein du club anglais, l’idée était surtout de prendre un entraîneur en intérim jusqu’à la fin de saison pour partir sur un nouveau cycle l’été prochain. La piste d’un entraîneur interne avait ainsi été privilégiée alors que le président Daniel Levy rêve toujours de récupérer Mauricio Pochettino à la fin du Mondial 2026 qu’il va disputer avec l’un des pays hôtes : les États-Unis.

Tottenham ne veut pas miser sur la durée

De beaux noms donc pour le banc des Spurs. Mais ce vendredi, la presse anglaise annonce un montage assez improbable de la part de la direction des Spurs. Selon The Athletic, Tottenham vient de trouver un accord avec… Igor Tudor. L’ancien coach de la Juventus va débarquer prochainement pour prendre la tête de l’équipe anglaise. Sauf qu’il a accepté la mission pour seulement… 6 mois. Le coach croate de 47 ans ne serait finalement qu’un coach en intérim pour assurer la transition avec le futur entraîneur et a accepté cette idée d’une courte mission sans aucune option dans son contrat.

La presse révèle ainsi que Tottenham souhaite en priorité Roberto De Zerbi pour l’été prochain et souhaite donc attendre la fin de saison pour passer à l’action. Le club londonien ne veut donc pas miser sur la durée avec le coach qui va débarquer en milieu de saison à savoir Tudor. Aussi, cette solution permet au club de négocier avec Mauricio Pochettino puisque l’ancien coach du PSG ne peut évidemment pas quitter son poste de sélectionneur des USA avant le Mondial à domicile. Sous la présidence de Daniel Levy, Tottenham s’apprête donc à réaliser un nouveau coup assez improbable.