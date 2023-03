Real Madrid : Carlo Ancelotti pointe du doigt l’arbitrage

Avant le début de la trêve internationale, les cinq grands championnats fermaient leurs portes ce dimanche. Et de nombreuses rencontres prestigieuses étaient au rendez-vous. Outre le Derby d’Italie entre la Juventus et l’Inter, une autre rencontre prestigieuse était à l’affiche. Le FC Barcelone recevait le Real Madrid lors du traditionnel Clasico en Espagne entre deux des équipes les plus prestigieuses d’Europe. En cas de victoire, les Madrilènes avaient d’ailleurs l’occasion de ne pas laisser filer les Barcelonais seuls en tête de la Liga.

Malgré cet enjeu ô combien important pour les coéquipiers de Karim Benzema, ce sont bel et bien les Blaugranas qui ont pris le meilleur sur la Casa Blanca. Mais après cette nouvelle confrontation et la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid donc, Carlo Ancelotti a pointé du doigt l’arbitrage à la suite du but refusé à Marco Asensio juste avant que Franck Kessié ne donne l’avantage aux Barcelonais. Même s’il ne conteste pas le hors-jeu, l’entraineur italien a quand même parlé d’un certain doute dans les rangs madrilènes.

Des doutes persistants

En effet, Carlo Ancelotti n’a pas semblé complètement d’accord avec les décisions arbitrales, dont ce hors-jeu de Marco Asensio, comme il l’a exprimé après la rencontre. «Nous rentrons à Madrid avec des doutes sur le hors-jeu (de Marco Asensio, ndlr). Lors de la Coupe du monde des clubs, avec le semi-automatique, tout semblait plus clair. Aujourd’hui, je reste dans le doute. Pensez-vous que c’était hors-jeu ? Oui, oui… Nous devons l’accepter. Mais il me reste le doute. Il n’y a sûrement rien. Nous avons le droit d’avoir ce doute» a notamment confié l’entraineur italien.

Une défaite particulièrement dure à avaler donc pour le technicien du Real Madrid. Il faut dire que les Madrilènes ont surement fait une croix sur le titre en Liga. Pour rappel, après la trêve internationale, les Madrilènes accueilleront Valladolid à Santigao Bernabeu, au cours de la 27ème journée, tandis que les Barcelonais se déplaceront à Elche, toujours bon dernier au classement du championnat espagnol.