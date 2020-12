Liga : Messi tire le Barça d'un mauvais pas contre Levante

Au Barça d'en profiter. 24 heures après la défaite de l'Atlético sur la pelouse du Real Madrid, les Blaugranas avaient l'occasion de revenir à neuf points du leader en cas de succès ce soir lors de la réception de Levante, premier non relégable. Koeman l'avait prévenu en conférence de presse, encore fallait-il valider cet acquis par un résultat et une performance, bref tout ce qu'il manque au Barça en ce moment. Lenglet et Araujo formaient la charnière. Devant, Braithwaite démarrait dans ce 4-2-3-1 avec Messi, Griezmann et Coutinho en soutien.

On sentait une équipe catalane désireuse de prendre le jeu à son compte mais comme souvent, la pratique était bien différente du discours. Si Coutinho lançait la première banderille (1e), il fallait un grand Ter Stegen, auteur d'un arrêt réflexe devant De Frutos (12e) pour empêcher l'ouverture du score. Dani Gomez se jouait lui aussi de la défense pour ne pas cadrer sa tentative (19e). Le Barça était en capacité de réagir par une première opportunité de Braithwaite (16e). C'est surtout sur ce coup-franc de Messi que la tête de Griezmann trouvait les gants de Fernandez, puis que Lenglet manquait largement face à un cadre vide (21e).

Merci Messi

Pas au mieux dans le jeu, les Catalans tentaient de forcer la décision avant la pause face à une équipe qui peinait à ressortir dans l'autre moitié de terrain. Impeccable précédemment le gardien de Levante hésitait un peu sur cette volée spontanée d'Alba (38e). Il se reprenait un peu de confiance sur l'action suivante. L'ouverture de Griezmann pour Messi permettait à l'Argentin de remiser vers le Français, dont la reprise était repoussée sur la ligne par Fernandez (40e). Le Barça semblait monter en puissance, surtout porté par un Messi qui pointait le bout de son nez.

Pour cela, il fallait faire bouger le tableau d'affichage en seconde période. La Pulga s'illustrait une première fois, voyant son tir détourné par le Français Mickaël Ramon Malsa (51e). Elle prenait de plus en plus les choses en main dans cette partie, sans parvenir à trouver l'ouverture, à l'image de cette nouvelle occasion (71e). Griezmann lui disparaissait et alors qu'on semblait se diriger vers une nouvelle contre-performance barcelonaise, Braithwaite se jetait pour récupérer un ballon exploité par De Jong, pour lancer un Messi décisif (1-0, 76e). L'Argentin butait une dernière fois sur Aitor (81e) mais c'est bien lui qui tire, une nouvelle fois, son équipe d'un mauvais pas. Ça serait vite oublié également un dernier sauvetage de Ter Stegen dans les ultimes secondes. Les Blaugranas remercient leur gardien et la Pulga pour remonter à la 8e place.

