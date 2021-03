Kazakhstan-France : la réaction à chaud de Paul Pogba

Après son match nul contre l'Ukraine (1-1), l'équipe de France de Didier Deschamps a disposé du Kazakhstan (2-0) ce dimanche dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Interrogé après la rencontre par TF1, Paul Pogba a livré ses premières impressions. Et l'ancien joueur de la Juventus est forcément ravi de ce résultat positif.

La suite après cette publicité

«Comme on a dit avant le match, il fallait faire le job, on l'a fait aujourd'hui. Le résultat est positif. Gagner 2-0 ici, contre une équipe qui n'a rien lâché, qui a joué son football... Tout le monde pensait que le Kazakhstan allait nous laisser marquer 5 buts mais non. Ils ont bien joué leur football. On a réussi a marqué deux buts en première mi-temps, on a bloqué derrière. On a eu beaucoup d'occasions, le gardien a fait un gros match. Le résultat est là, on est contents», a lâché le milieu de terrain de Manchester United.