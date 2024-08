L’OM enrôle officiellement Valentín Carboni !

Roberto De Zerbi, Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius et désormais… Valentín Carboni. L’OM ne s’arrête plus. Bien décidée à entamer un nouveau cycle malgré l’absence de Ligue des Champions la saison prochaine, la formation marseillaise enchaîne les officialisations en ce mercato estival. Fort de son nouveau coach, le club olympien vient, à ce titre, d’annoncer sa sixième recrue de l’été. Comme nous vous le révélions dernièrement, le jeune milieu offensif argentin était sur les tablettes du tandem Longoria-Benatia et va donc venir renforcer le secteur offensif phocéen.

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Valentín Carboni en provenance de l’Inter Milan. Le milieu de terrain âgé de 19 ans s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.», précise à ce titre le communiqué de l’OM pour officialiser la nouvelle. Arrivé en provenance de l’Inter Milan, le natif de Buenos Aires est, aujourd’hui, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs à son poste. Grande révélation de la Serie A la saison dernière, Valentín Carboni avait d’ailleurs brillé lors de son prêt avec Monza où il s’est imposé comme l’un des leaders de l’effectif avec 2 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres jouées.

Une pépite débarque sur la Canebière !

Gaucher d’1m85, doté d’une très belle capacité de dribble, Carboni se distingue également par son sens du but. Souvent aligné en tant que milieu offensif, principalement dans un rôle de numéro 10, l’ex-intériste peut, par ailleurs, jouer comme avant-centre, ailier inversé sur le côté droit ou mezzala. Outre ses contributions offensives, Carboni s’illustre aussi par son impact sur le plan défensif, que ce soit dans le pressing ou la récupération.

Un temps convoité par de nombreux clubs italiens, dont la Fiorentina, le joueur de 19 ans va donc tenter de poursuivre son ascension express sous les ordres de Roberto De Zerbi, réputé pour son habileté à faire progresser de jeunes talents. Un nouveau très joli coup réalisé par la direction olympienne, qui a trouvé un terrain d’entente avec l’Inter Milan sous la forme d’un prêt payant (1 M€) avec option d’achat estimé à 36 M€. L’Inter dispose de son côté d’une clause de rachat à 40 M€, si l’OM décidait de lever la sienne.