PSG-LOSC : Di Maria, Marquinhos le match d’après

C’est une semaine de Ligue des Champions, mais il arrive que des clubs français s’affrontent. C’était le cas de l’OM et de Rennes en match en retard de Ligue 1 la semaine passée, cette fois le Paris Saint-Germain affrontait le LOSC au Parc des Princes pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France.

Sans réellement forcer, les Parisiens se sont imposés sur le score de trois buts à rien avec des réalisations de Mauro Icardi et de Kyllian Mbappé par deux fois, qui avait remplacé l’Argentin après sa blessure (39e). Mais ce qui était très attendu, c’était toujours l’attitude du groupe francilien et notamment de Marquinhos et d’Angel Di Maria, qui avaient été cambriolés en plein match contre Nantes ce dimanche soir.

Di Maria très en jambes

Première surprise donc, les deux joueurs, dont Di Maria, qui était sorti précipitamment contre les Canaris, étaient sur le rectangle vert au départ. Le Brésilien, lui, a tenu son rang, comme d’habitude, en étant solide dans les duels et en lisant de manière excellente les trajectoires de passes adverses. Mais c’est la prestation de l’Argentin qu’il convient de souligner.

Avec la réputation de joueur un peu dilettante, Di Maria était scruté. On s’attendait à voir un joueur emprunté, on a vu tout l’inverse. C’est lui qui centre sur le premier but parisien. En outre, il a été extrêmement impliqué dans le repli défensif et on a pu le voir tacler de nombreuses fois pour défendre son camp. Visiblement, il avait des choses à prouver et à se prouver.

Son entraîneur, Mauricio Pochettino, semblait ravi en conférence de presse d'après-match : « pour Angel et Marquinhos, la communication est importante, quotidienne et constante. On a pris la décision de compter sur eux pour ce match. je profite de cette opportunité pour féliciter les joueurs, les derniers jours ont été difficiles, la défaite de Nantes et tout ce qui s'est passé au tour. Ils ont montré un état d'esprit extraordinaire. Je salue aussi les familles qui ont été touchées. On est solidaire avec eux. Totalement, ils ont pensé aux évènements de ce week-end. On est rationnel, mais on est aussi émotionnel. Dans cette situation l'émotion prend le dessus. Quand la famille est touchée... le football est important, mais la famille est au-dessus de tout. On est extrêmement touché, le club et les familles. Je les remercie à nouveau, j'en profite. Les titulaires ont montré un état d'esprit extraordinaire ». Tout est oublié !