Le Barça communique sur la blessure de Jules Koundé

Touché et remplacé par William Saliba lors de la victoire des Bleus face à l'Autriche (2-0), Jules Koundé (23 ans) devrait manquer quelques semaines de compétition. D'après la Cadena Cope, l'ancien joueur du Séville FC devrait observer entre 2 et 3 semaines d'arrêt. Rentré en Catalogne, le joueur a réalisé de nouveaux examens et le club catalan vient de communiquer.

«Koundé a une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il est faible et son évolution marquera sa disponibilité», a ainsi assuré le Barça avant de donner des nouvelles de son autre défenseur : Ronald Araújo (23 ans). «Araujo a une avulsion du tendon du long adducteur de la cuisse droite. Il est faible et son évolution marquera sa disponibilité».