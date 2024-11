Serie A : l’AC Milan accroché sur le fil à Cagliari

Ce samedi, la victoire était impérative pour l’AC Milan après un succès brillant sur la pelouse du Real Madrid en milieu de semaine en Ligue des Champions. Auteur d’un début de saison compliqué en Serie A, le club lombard avait besoin des trois points sur la pelouse de Cagliari. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les Rossoneri. En effet, les locaux ont ouvert le score au bout de deux minutes grâce à Nadir Zortea (2e, 1-0).

Muet face au but depuis fin août et une rencontre contre la Lazio, Rafael Leão a égalisé quelques instants plus tard sur un joli service de Tijjani Reijnders (15e, 1-1) avant de doubler la mise avant la pause pour donner l’avantage aux Milanais (40e, 1-2). Devant, à la pause, l’AC Milan a été rejoint à la 53e minute sur un but de Gabriele Zappa (53e, 2-2). Et alors que Tammy Abraham a cru donner la victoire aux siens (69e, 2-3), ce diable de Zappa a encore égalisé en toute fin de match (89e, 3-3). Avec ce nul dérangeant, les Milanais stagnent à la 7e place. De son côté, Cagliari se hisse à la 16e place.