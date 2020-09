Wolverhampton - Manchester City : les compositions probables

La suite après cette publicité

En clôture de la 2e journée de Premier League, Wolverhampton reçoit Manchester City au Molineux Stadium (21h15, à suivre en direct sur notre site). Pour les Citizens, c'est la première rencontre de la saison et il ne faudra pas déjà lâcher des points alors que les concurrents directs ont enchaîné les victoires. Pour ce choc entre européens, Nuno Espírito Santo devrait miser sur un 3-5-2 avec Rui Patricio dans les buts. La défense à trois centraux devrait être composée par Boly, Coady et le Français Saiss. Adama Traoré devrait évoluer dans son nouveau rôle de piston droit alors que la nouvelle recrue Marçal, prendra le couloir gauche. Le trio du milieu pourrait être Coutinho, Dendoncker et Neves. Podence et Jimenez seront les deux pointes de l'attaque.

Du côté de Manchester City, Pep Guardiola devrait aligner son traditionnel 4-3-3 avec l'indéboulonnable Ederson dans les buts. Benjamin Mendy animera le côté gauche de la défense, alors que la charnière centrale sera composée de Aké et Fernandinho, Walker évoluera à son poste de latéral droit. Au Milieu, Rodri aura le rôle de sentinelle et sera entouré de Kevin de Bruyne et Foden. En attaque, Mahrez et Sterling devront approvisionner Gabriel Jesus à la pointe de l'attaque.