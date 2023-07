Les révélations chocs de Frank Lampard sur la terrible saison de Chelsea

La suite après cette publicité

La seconde aventure de Frank Lampard sur le banc de Chelsea n’aura pas duré. Arrivée pour finir la saison comme intérimaire après le licenciement de Thomas Tuchel en début de saison, puis de Graham Potter, viré au début du printemps, la légende du club n’a pas réussi à sauver ce qui pouvait encore l’être. Les Blues ont fini par être éliminés de la Ligue des Champions en quarts de finale et ont terminé le championnat à une piteuse 12e place. Il n’y aura donc pas de coupe d’Europe cette saison.

Pas vraiment une surprise pour l’intérimaire qui a tout de suite compris où il avait mis les pieds. «Quand je suis arrivé, j’ai pu voir que l’esprit d’équipe et de solidarité n’était pas là. Ce n’était rien de mal, mais il faut se préparer à l’élite pour devenir l’élite. J’ai vu à l’entraînement que le niveau n’était pas suffisant. Ce n’était pas suffisant pour obtenir un résultat à Brentford ou à domicile ou contre qui que ce soit. Sans parler du Real Madrid…» assure-t-il au micro de The Diary Of A CEO.

Lampard : «Je n’avais pas de baguette magique pour les motiver»

Évidemment, la marche en C1 était beaucoup trop haute pour cette équipe, malgré tous les renforts recrutés à prix d’or durant l’été puis l’hiver. «Juste après l’élimination où nous n’avons pas réussi à faire front face au Real, nous nous sommes mis dans une position où vous vous demandez pour quoi vous jouer… Et ce n’est pas la norme à Chelsea. Ici nous devrions jouer pour quelque chose mais nous n’avions rien à jouer. C’est une autre raison pour laquelle la motivation a diminué.»

S’il ne regrette pas cette expérience, Lampard concède qu’il ne pouvait y avoir de cohésion dans le vestiaire en raison de ces nombreux transferts et d’un effectif surdimensionné. «J’ai remarqué très rapidement que certains joueurs pensaient d’abord à la fin de la saison et à quoi l’avenir allait ressembler pour eux. Si je suis un joueur qui n’a pas joué depuis sept mois et que je pense à partir dans quatre semaines, je vais probablement avoir du mal à me motiver. Je n’avais pas de baguette magique pour les motiver», poursuit-il.

Pochettino est prévenu

«Lorsque vous avez des joueurs internationaux en grand nombre et que vous leur dites qu’ils doivent rester à la maison ce week-end, ce n’est pas facile.» Malgré son statut de légende du club et sa fraîcheur, l’ancien milieu de terrain s’est rapidement retrouvé coincé. Il n’a pas pu faire mieux que ses prédécesseurs. Cependant, il a tenu à saluer le travail de Todd Boehly et son équipe, qui ont dépensé sans compter, au détriment de l’unité du groupe. «Leurs intentions sont bonnes.» Mais les résultats ne sont pas là. Pochettino sait à quoi s’attendre.