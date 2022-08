JT Foot Mercato : l'OGC Nice dynamite le money time du mercato

La suite après cette publicité

Nice souhaite se renforcer avant d'affronter l'Europe

C'est officiel depuis quelques heures, les Aiglons ont cassé leur tirelire pour Sofiane Diop. Il quitte Monaco en échange de 22 M€. En défense, la piste qui mène à Martin Vitík s'est refroidie ! Par contre, ça chauffe pour Nico Elvedi ! Et il n'y a pas que lui puisque Berat Djimsiti, de l'Atalanta, et Trevoh Chalobah, de Chelsea, sont également pistés ! Nice a trouvé un accord avec Rennes pour Gaëtan Laborde autour d'un transfert de 20 M€. Dans l'autre sens, c'est Amine Gouiri qui pourrait partir vers le club breton. D'après nos informations, le joueur a dit oui au Stade Rennais, et il l'a confié à certains joueurs de l'OGC Nice. Pour finir, deux possibles départs de la Côte d'Azur. Celui d'Alexis Claude-Maurice qui intéresserait Lens et Strasbourg. Calvin Stengs serait aussi sur le départ. En effet, il serait pisté par le PSV Eindhoven, mais c'est vers la Belgique et le Royal Antwerp qu'il va finalement partir sous la forme d'un prêt.

Un milieu de terrain est ciblé à Liverpool

Les Reds pourraient bien signer un joueur surprise d'ici le 1er septembre. C'est un milieu de terrain que viserait Jürgen Klopp. Le nom de Youri Tielemans a déjà évoqué, mais aujourd'hui c'est le nom de Moises Caicedo, de Brighton, qui fait son apparition dans la short-list du club anglais. Les Reds s'apprêteraient à faire une offre d'environ 50 M€, mais son coach , Graham Potter, estime qu'il en vaut le double ! Bluff ou pas, l'addition s'annonce salée pour Liverpool.

Les officiels du jour

Antony est officiellement transféré à Manchester United ! L'Ajax a finalement accepté son départ, en échange de 100 M€, bonus compris. Ce sont les Red Devils qui ont annoncé avoir trouvé un accord avec les Ajacides, le Brésilien doit encore passer sa visite médicale avant que tout soit finalisé. Youssouf Koné quitte Lyon et part en prêt pour la saison à venir du côté d'Ajaccio ! Aucune option d'achat dans de prévue dans l'opération. Toujours en France, Ibrahima Wadji, vient de signer pour 3 ans à Saint-Étienne ! Il quitte Qarabag pour les Verts, qui ont bien besoin de renfort en Ligue 2. En Angleterre, Scott Parker le manager principal de Bournemouth a été limogé à cause d'un mauvais bilan depuis la reprise : 3 défaites en 4 matches, avec notamment celle contre Liverpool 9-0. Toujours, en Premier League, Cristian Romero a signé définitivement à Tottenham. Il s'est engagé avec les Spurs jusqu'en 2027, lui qui était prêté par l'Atalanta. Callum Hudson-Odoi a été prêté par Chelsea ! Il part en direction de l'Allemagne pour la saison prochaine, il évoluera sous les couleurs du Bayer Leverkusen !