Cristian Romero signe définitivement à Tottenham

Arrivé août 2021 en provenance de l'Atalanta en prêt, Cristian Romero reste à Tottenham. Le club de la banlieue nord de Londres vient d'annoncer la signature définitive du défenseur de 24 ans jusqu'en 2027. Le vainqueur de la dernière Copa América avec l'Albiceleste a convaincu Antonio Conte qui a souhaité le conserver. Le montant du transfert n'est pas encore connu.

Avec 32 apparitions pour un but et une passe décisive toutes compétitions confondues avec les Spurs, l'international argentin (11 sélections/1 but) rentre parfaitement dans la défense à trois du technicien italien aux côtés d'Eric Dier et de Ben Davies. Pour l'heure, le défenseur est actuellement blessé aux adducteurs.