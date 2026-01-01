Menu Rechercher
Aston Villa s’offre une pépite brésilienne

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Les joueurs d'Aston Villa lors de la séance de tirs au but perdue contre Brentford @Maxppp

Aston Villa réalise une première partie de saison remarquable. Malgré des premiers matches délicats, la machine d’Unai Emery s’est mise en route et semble inarrêtable depuis. Solides en Ligue Europa, les Villans brillent également en Premier League et pointent actuellement à la troisième place du classement, à seulement six points du leader Arsenal. Et malgré la baffe reçue face aux Gunners mardi (4-1), il n’y a pas de quoi s’affoler pour le club de Birmingham.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce the signing of 19-year-old Brazilian Alysson from Grêmio.
Ce dernier s’est d’ailleurs lancé dans son mercato hivernal ce jeudi en officialisant sa première recrue de l’hiver en la personne d’Alysson, jeune crack de 19 ans qui arrive en provenance de Gremio : «Aston Villa est ravi d’annoncer la signature du Brésilien Alysson, âgé de 19 ans, en provenance du Grêmio. Jeune ailier prometteur, Alysson a été formé au centre de formation du club de Porto Alegre, où il a fait ses débuts en juillet 2024. Alysson est devenu un titulaire régulier du Grêmio, disputant 34 matches de championnat la saison dernière.» L’ailier droit arrive contre 10 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
