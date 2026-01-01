Aston Villa s’offre une pépite brésilienne

Aston Villa réalise une première partie de saison remarquable. Malgré des premiers matches délicats, la machine d’Unai Emery s’est mise en route et semble inarrêtable depuis. Solides en Ligue Europa, les Villans brillent également en Premier League et pointent actuellement à la troisième place du classement, à seulement six points du leader Arsenal. Et malgré la baffe reçue face aux Gunners mardi (4-1), il n’y a pas de quoi s’affoler pour le club de Birmingham.

Ce dernier s’est d’ailleurs lancé dans son mercato hivernal ce jeudi en officialisant sa première recrue de l’hiver en la personne d’Alysson, jeune crack de 19 ans qui arrive en provenance de Gremio : «Aston Villa est ravi d’annoncer la signature du Brésilien Alysson, âgé de 19 ans, en provenance du Grêmio. Jeune ailier prometteur, Alysson a été formé au centre de formation du club de Porto Alegre, où il a fait ses débuts en juillet 2024. Alysson est devenu un titulaire régulier du Grêmio, disputant 34 matches de championnat la saison dernière.» L’ailier droit arrive contre 10 millions d’euros.