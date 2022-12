JT Foot Mercato : le PSG veut rafler les pépites du Mondial

La suite après cette publicité

Le PSG suit la Coupe du monde 2022 à fond !

Le PSG a les yeux rivés sur le Mondial 2022 et compte bien y faire ses emplettes durant le mercato hivernal. Et il y a en a qui fait fait fureur au Qatar, c'est l'Anglais Jude Bellingham que toute la planète foot s'arrache. Le Real Madrid, Liverpool, les deux Manchester, tous veulent s'offrir les services du crack du Borussia Dortmund. Le PSG est aussi intéressé, comme la confirmé le président Nasser Al-Khelaifi. « C'est un joueur fantastique, quel joueur ! L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C'est un des meilleurs joueurs de la compétition. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher », a-t-il expliqué au micro de Skysports. Deux Portugais sont aussi dans le viseur. Les deux pistes ne sont pas vraiment nouvelles mais cette Coupe du monde a renforcé l'intérêt du club parisien. Il s'agit de João Félix et Gonçalo Ramos. Le premier cité a déjà demandé son départ de l'Atlético de Madrid. Le PSG veut profiter de ses bonnes relations avec son agent Jorge Mendes pour conclure l'affaire. Mais les Colchoneros sont gourmands et ont fixé son prix à pas moins de 130M d'euros. D’après le journal espagnol Marca, Aston Villa serait aussi dans le coup. Enfin le feuilleton Gonçalo Ramos pourrait de nouveau être relancé après son triplé hier face à la Suisse en 8ème de finale. C'est le SL Benfica qui se frotte les mains dans l'histoire. On rappelle que sa clause libératoire est fixée à 115M d'euros. Affaire à suivre.

Le duel Mbappé - Walker

Un homme fait les gros titres de la presse anglaise à quelques jours du quart de finale de Coupe du monde entre la France et l'Angleterre, c'est Kylian Mbappé. Si tout le monde craint la star du PSG, ce n'est pas le cas de Kyle Walker ! Le latéral droit aura la lourde tâche de s'occuper de lui. Une mission qui n'effraie pas le latéral droit de Manchester City, loin de là. Ce dernier a d'ailleurs tenu à envoyer un message au Français en conférence de presse. « Les matches que j’ai joués contre lui vont m’aider, c’est certain. C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi (…) Nous respectons le fait que c'est un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. [...] Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde pour mon pays », a-t-il prévenu. Provocation, mise en garde, le duel est bel est bien lancé entre les deux hommes. D'autant que Kyle Walker en a rajouté une couche lui lançant un défi : «Nous verrons samedi si, comme je l'espère, je suis le plus rapide. Qui sait ?». Réponse samedi !

Hazard tire sa révérence

La Belgique s'apprête à tourner une page de son histoire après son élimination en phase de poules de la Coupe du monde. Après le sélectionneur Roberto Martinez, c'est donc au tour d'Eden Hazard d'annoncer son départ. « Une page se tourne aujourd’hui… Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez… », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Le capitaine de la génération dorée de la Belgique a donc décidé d'abandonner le navire à 31 ans et après 33 buts en 126 sélections avec les Diables Rouges.