Serie A : grâce à Maldini, Milan est provisoirement leader

En ouverture de la 6e journée de Serie A, l'AC Milan se défait de la Spezia (2-1) et grimpe provisoirement sur le fauteuil de leader avant les matches de Naples et de l'Inter. Dans le premier acte, les Rossoneri ont mis le pied sur le ballon avec 62 % de possession de balle et deux fois plus de passes réalisées (222 contre 111), sans se montrer réellement dangereux. Hormis sur phases arrêtées, comme sur cette tête d'Ante Rebic (38e). C'est finalement l'équipe de Thiago Motta qui s'est offert la plus grande occasion des 45 premières minutes juste avant la pause. Sur une mauvaise passe latérale de Franck Kessié depuis le côté gauche vers l'axe, Emmanuel Gyasi a jailli, pour se projeter et jouer un trois contre deux. M'Bala Nzola, décalé ensuite à gauche, a trouvé Giulio Maggiore sur la droite de la surface, qui a encore joué sur Gyasi au point de penalty. Incapable de frapper, celui-ci a à nouveau servi Nzola à gauche, cette fois bien bloqué par Pierre Kalulu !

Stefano Pioli a donc logiquement changé de formule au retour des vestiaires : Ante Rebic et Olivier Giroud out, Rafael Leão et Pietro Pellegri in. Avec effet immédiat. Suite à un décalage de Leão vers Kalulu à droite, ce dernier a déposé un centre millimétré sur Daniel Maldini qui, pour sa première titularisation en Serie A, a trompé Jeroen Zoet (pas net sur le coup), d'un coup de casque à bout portant (1-0, 49e). 12 ans et 117 jours après la dernière titularisation de son père, Paolo. Le tout sous les applaudissements de ce dernier, ravi. Mais Leão ne s'est pas arrêté là. Profitant d'une récupération haute de Kessié, le Portugais a enroulé depuis l'angle gauche de la surface et a trouvé le poteau à l'opposé (57e). Très actif, Rafael Leão a vendangé une belle occasion de près (61e), avant de faire chauffer les gants de Zoet depuis un angle fermé (62e). Leão, toujours, a armé un plat du pied depuis l'extérieur de la surface, détourné difficilement par Zoet (74e). Mais alors que l'AC Milan relâchait son étreinte, Daniele Verde, entré un peu plus tôt, fixait Theo Hernández, avant de rentrer pied gauche pour décocher un tir, contré dans son propre but par Sandro Tonali (1-1, 80e). Rideau ? Pas encore. Après un bon travail côté gauche d'Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz a glissé le cuir dans le but vide pour délivrer les siens (2-1, 87e) !

